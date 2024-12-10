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9 декабря, 22:06

Сделано в России: Пассажирский SJ-100 оснастят топовым автопилотом отечественной разработки

«Яковлев» завершил разработку автопилота и системы тяги для SJ-100

SJ-100. Обложка © yakovlev.ru

SJ-100. Обложка © yakovlev.ru

Специалисты ПАО «Яковлев» в сотрудничестве с инженерами Московского института электромеханики и автоматики (МИЭА) завершили разработку системы автоматического управления (САУ) для российского самолёта SJ-100. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

В заявлении указано, что САУ отвечает за автоматическое управление основными узлами воздушного судна, включая директивное управление на взлёте и полностью автоматическое — на остальных этапах. Также новаторские алгоритмы системы регулируют тягу двигателей, что позволяет облегчить нагрузку на пилота.

Особое внимание уделено алгоритмам посадки по категории CATIIIB, которые обеспечивают автоматическое управление на финальных этапах полёта. Важно, что система способна точно удерживать самолёт на осевой линии полосы.

«Мы успешно провели предварительные испытания САУ. <…> Следующий этап — установка системы на самолёты и проведение лётных доводочных и сертификационных испытаний», — отметил главный конструктор Кирилл Кузнецов.

В рамках сертификации самолёта специалисты «Яковлева» также проводят масштабное статистическое моделирование автоматических посадок. Эта операция направлена на проверку соответствия алгоритмов Авиационным правилам.

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Напомним, что 10 июня импортозамещённый SJ-100 успешно завершил первый контрольный вылет. Его продолжительность составила 2,5 часа, было выполнено 15 испытательных режимов, отказов в работе оборудования не зафиксировано.

Тимур Хингеев
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