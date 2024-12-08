В России анонсировали план по созданию 1000 отечественных самолётов
Вице-премьер Савельев: В РФ в ближайшем будущем произведут около 1000 самолётов
В России в ближайшем будущем планируют произвести 1000 отечественных самолётов. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев во время саммита ОДКБ в Астане.
По его словам, при участии Минпромторга планируется выпустить 994 российских самолёта.
«Другое дело, мы даже сейчас, в этих условиях, уходим за сто миллионов перевозок, если россияне готовы летать больше, если есть такой спрос, а он есть, конечно, мы можем покупать, если промышленность наша не успевает сделать», — пояснил вице-премьер РФ.
Также Савельев напомнил об указе президента России Владимира Путина, согласно которому половину флота каждой авиакомпании должны составлять отечественные лайнеры.
Ранее в Министерстве промышленности РФ изменили планы производства российских авиадвигателей для самолётов SSJ-100, МС-21 и Ту-214 в 2025-2026 годах. В пояснительной записке указано, что на 2025-й и последующие годы запланировано изготовление 128 авиационных двигателей. Из них в следующем году ожидается производство 24 ПД (шесть ПД-8, семь ПД-14 и 11 ПС-90), а в 2026 году — 104 единицы (44 ПД-8, 28 ПД-14 и 32 ПС-90).
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