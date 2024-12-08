В России анонсировали план по созданию 1000 отечественных самолётов

В России в ближайшем будущем планируют произвести 1000 отечественных самолётов. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев во время саммита ОДКБ в Астане.

По его словам, при участии Минпромторга планируется выпустить 994 российских самолёта.

«Другое дело, мы даже сейчас, в этих условиях, уходим за сто миллионов перевозок, если россияне готовы летать больше, если есть такой спрос, а он есть, конечно, мы можем покупать, если промышленность наша не успевает сделать», — пояснил вице-премьер РФ.

Также Савельев напомнил об указе президента России Владимира Путина, согласно которому половину флота каждой авиакомпании должны составлять отечественные лайнеры.