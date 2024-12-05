В России сократили выпуск двигателей для трёх самолётов

Министерство промышленности и торговли России внесло изменения в планы производства отечественных авиационных двигателей для SSJ-100, МС-21 и Ту-214 в 2025-2026 годах. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что в 2024 году Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) смогла выполнить и передать под заказ всего лишь два двигателя ПД-14. При этом согласно принятому годом ранее плану в 2024-м ОДК намеревалась выпустить минимум 12 двигателей, а в 2025-м в два раза больше — 24. План на грядущий год уже откорректирован, теперь ожидаемое количество равно 7 ПД-14.

Также в пояснительной записке указано, что на 2025-й и последующие годы запланировано изготовление 128 авиационных двигателей. Из них в следующем году ожидается производство 24 ПД (шесть ПД-8, семь ПД-14 и 11 ПС-90), а в 2026 году — 104 единицы (44 ПД-8, 28 ПД-14 и 32 ПС-90).

По программе развития авиационной отрасли, действующей до 2030 года, в 2025-2026 годах планировалось производство 192 силовых установок для современных отечественных самолётов. Из этого следует, что первоначальные планы были уменьшены почти в полтора раза.