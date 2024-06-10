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10 июня, 13:53

Импортозамещённый самолёт SJ-100 успешно завершил первый контрольный вылет

ОАК: Образец импортозамещённого SJ-100 приступил к лётным испытаниям

Начались контрольные испытания образца импортозамещённого ближнемагистрального самолёта SJ-100. Об этом рассказали в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

"Опытный образец импортозамещённого ближнемагистрального самолёта Superjet-100, разработанный ПАО "Яковлев" (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию "Ростеха"), приступил к сертификационным лётным испытаниям <...> Продолжительность полёта составила два с половиной часа, он прошёл штатно, было выполнено 15 испытательных режимов, отказов в работе оборудования зафиксировано не было", говорится в публикации.

В корпорации добавили, что первый полёт прошёл на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова в Жуковском. Тестировалась топливная система воздушного судна, которую полностью изготовили в России.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что в апреле ОАК произвёл первую за нынешний год партию истребителей Су-35С поколения 4++. Каждая из боевых машин успешно прошла курс наземных и лётных испытаний, а также осуществила перелёт к месту непосредственного прохождения военной службы.

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Объединённое конструкторское бюро

Юрий Лысенко
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