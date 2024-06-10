Импортозамещённый самолёт SJ-100 успешно завершил первый контрольный вылет

Начались контрольные испытания образца импортозамещённого ближнемагистрального самолёта SJ-100. Об этом рассказали в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

"Опытный образец импортозамещённого ближнемагистрального самолёта Superjet-100, разработанный ПАО "Яковлев" (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию "Ростеха"), приступил к сертификационным лётным испытаниям <...> Продолжительность полёта составила два с половиной часа, он прошёл штатно, было выполнено 15 испытательных режимов, отказов в работе оборудования зафиксировано не было", — говорится в публикации.

В корпорации добавили, что первый полёт прошёл на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова в Жуковском. Тестировалась топливная система воздушного судна, которую полностью изготовили в России.