Российские военные прекращают эксплуатацию самолётов Ан-22 "Антей"

Военно-транспортная авиация ВКС России в 2024 году откажется от эксплуатации самых больших в мире турбовинтовых самолётов Ан-22 "Антей". Об этом сообщил командующий ВТА, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

"И до этого были легендарные "Антеи", которых в этом году, к сожалению, мы прекращаем эксплуатацию", — рассказал генерал в эфире "Соловьев Live", отметив, что сейчас в арсенале 12-й дивизии ВТА России самый крупный в мире серийно производимый самолёт — Ан-124 "Руслан".

По словам Бенедиктова, всего в Советском Союзе было выпущено 67 самолётов Ан-22, а после развала СССР часть воздушных судов осталась на Украине, однако около 60 бортов находились в парке ВТА.