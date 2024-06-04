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4 июня, 12:33

Российские военные прекращают эксплуатацию самолётов Ан-22 "Антей"

Генерал Бенедиктов: ВТА России откажется от Ан-22 в 2024 году

Ан-22. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Ан-22. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Военно-транспортная авиация ВКС России в 2024 году откажется от эксплуатации самых больших в мире турбовинтовых самолётов Ан-22 "Антей". Об этом сообщил командующий ВТА, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

"И до этого были легендарные "Антеи", которых в этом году, к сожалению, мы прекращаем эксплуатацию", — рассказал генерал в эфире "Соловьев Live", отметив, что сейчас в арсенале 12-й дивизии ВТА России самый крупный в мире серийно производимый самолёт — Ан-124 "Руслан".

По словам Бенедиктова, всего в Советском Союзе было выпущено 67 самолётов Ан-22, а после развала СССР часть воздушных судов осталась на Украине, однако около 60 бортов находились в парке ВТА.

В 1965 году впервые был осуществлён полёт Ан-22 "Антей". Грузоподъёмность судна достигает 107 тонн при собственном весе в 120 тонн. К 1970-м годам турбовинтовые двигатели, установленные на этом типе самолётов, утратили свою актуальность, поэтому производство Ан-22 прекратилось.

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Ранее Минобороны показало первый одновременный взлёт семи Ан-124-100 "Руслан" в ходе учений. Тренировочный полёт проходил на высоте более 4000 метров, длина маршрута превысила 1000 километров. Позже в США восхитились восстановлением в России самолётов-гигантов, находившихся на хранении.

Александра Мышляева
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