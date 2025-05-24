Конец распродажи: Эксперт объяснил, почему импортная техника снова подорожает осенью

Текущее укрепление российской валюты, делающее импортную технику более доступной, является лишь краткосрочным явлением. Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев прогнозирует смену тренда уже к осени. Об этом сообщает РИАМО.

По словам эксперта, представители финансово-экономического блока правительства неоднократно заявляли о нестабильности нынешнего курса рубля, называя его некомфортным для бюджета страны. Идеальным для казны считается показатель около 100 рублей за доллар. Это означает, что текущая благоприятная ситуация с сильным рублём и, как следствие, удешевлением зарубежных товаров – всего лишь переходный момент.

Расторгуев ожидает, что стоимость доллара вернётся к отметке в 100 рублей и выше, возможно, уже осенью, если не раньше. Соответственно, ценники на импортные товары неизбежно будут пересмотрены в сторону увеличения.

Дополнительным фактором, влияющим на рынок, станет сочетание инфляции и стагнации реальных доходов населения. Эксперт отмечает, что число россиян, способных приобрести дорогостоящую технику, сокращается. В этих условиях бизнесу придётся искать тонкий баланс: резкое повышение цен на массовый сегмент грозит потерей покупателей, тогда как продукция из недружественных стран останется дорогой из-за сложной логистики, и её стоимость продолжит расти.