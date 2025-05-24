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24 мая, 11:31

Конец распродажи: Эксперт объяснил, почему импортная техника снова подорожает осенью

Аналитик Расторгуев рассказал, какими будут цены не импортную технику к осени

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Wongsakorn 2468

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Wongsakorn 2468

Текущее укрепление российской валюты, делающее импортную технику более доступной, является лишь краткосрочным явлением. Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев прогнозирует смену тренда уже к осени. Об этом сообщает РИАМО.

По словам эксперта, представители финансово-экономического блока правительства неоднократно заявляли о нестабильности нынешнего курса рубля, называя его некомфортным для бюджета страны. Идеальным для казны считается показатель около 100 рублей за доллар. Это означает, что текущая благоприятная ситуация с сильным рублём и, как следствие, удешевлением зарубежных товаров – всего лишь переходный момент.

Расторгуев ожидает, что стоимость доллара вернётся к отметке в 100 рублей и выше, возможно, уже осенью, если не раньше. Соответственно, ценники на импортные товары неизбежно будут пересмотрены в сторону увеличения.

Дополнительным фактором, влияющим на рынок, станет сочетание инфляции и стагнации реальных доходов населения. Эксперт отмечает, что число россиян, способных приобрести дорогостоящую технику, сокращается. В этих условиях бизнесу придётся искать тонкий баланс: резкое повышение цен на массовый сегмент грозит потерей покупателей, тогда как продукция из недружественных стран останется дорогой из-за сложной логистики, и её стоимость продолжит расти.

Прогноз цен на вторичную недвижимость с 1 июня. Как будет меняться стоимость жилья
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Ранее Life.ru рассказывал, что в нашей стране резко сократились цены на бытовую технику. Товары этой категории подешевели сразу на 10-20% по сравнению с началом 2025 года. Кроме того, продукция накопилась из-за замедления темпов строительства нового жилья и падения спроса на него.

Владимир Озеров
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