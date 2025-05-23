«Много нераспроданных запасов»: В России упали цены на бытовую технику

В России заметно сократились цены на бытовую технику. Эта категория товаров подешевела на 10-20% по сравнению с началом 2025 года, пишет газета «Известия».

Авторы материала уточнили, что цены по состоянию на январь-май упали на 4–12% в зависимости от категории товара. Всему виной влияние курса валют на стоимость ряда зарубежных товаров, пояснил эксперт Алексей Погудалов. В частности, на 16% подешевела мелкая бытовая техника. При этом в ресейле на 10% упали цены на плиты и духовые шкафы, а вот на микроволновые печки — на 7%.

«Также в апреле–мае фиксируем снижение цен на новые холодильники — на 11% в сравнении с декабрем 2024 — январем 2025 года», — указал эксперт Павел Комаров.

Аналитик Эльдар Муртазин объяснил, что падение цен на технику происходит из-за укрепления рубля, а также по причине сокращения рынка. Весной этого года курсы ведущих мировых валют сократились на 20%, поэтому примерно на столько же уменьшилась стоимость бытовой техники.

Также на цены повлияли нераспроданные запасы ряда бытовых товаров. Техника накопилась из-за замедления темпов строительства нового жилья и падения спроса на него. По словам Муртазина, дальнейшее падение цен, скорее всего, не произойдёт.