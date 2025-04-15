В России могут запустить производство бытовой техники на заводе Bosch
«Газпром» возобновит производство на мощностях Bosch в Петербурге
Компания Bosch. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Tolstykh
Предприятие «БСХ бытовые приборы», ранее принадлежавшее дочерней структуре немецкой Bosch, а теперь контролируемое компанией «Газпром бытовые системами», планирует возобновить производство бытовой техники на мощностях в Санкт-Петербурге. Согласно данным «Коммерсанта», в 2025 году на модернизированных заводах должны начать выпуск холодильников и стиральных машин.
В настоящее время ведётся комплексная подготовка к перезапуску: налаживается оборудование, формируется сеть поставщиков сырья, разрабатываются прототипы новой техники. Особую сложность представляет замена программного обеспечения для роботизированных линий — исходные лицензии были отозваны Bosch при уходе с российского рынка, отмечает издание.
Компания разработала долгосрочную финансовую модель до 2035 года, предусматривающую поэтапный рост производственных мощностей. Этот процесс будет идти постепенно из-за необходимости адаптации персонала, освоения новых материалов и восстановления технологических цепочек.
По информации отраслевого источника, новые владельцы намерены не только восстановить докризисные объемы выпуска, но и расширить производство за счёт переоборудования складских помещений. В «БСХ бытовые приборы» и «Газпром бытовые системы» отказались от официальных комментариев по поводу сроков и деталей проекта.
Напомним, полный пакет акций дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate (Bosch) перешли во владение «Газпрома» в апреле 2024 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.