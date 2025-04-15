В России могут запустить производство бытовой техники на заводе Bosch

Предприятие «БСХ бытовые приборы», ранее принадлежавшее дочерней структуре немецкой Bosch, а теперь контролируемое компанией «Газпром бытовые системами», планирует возобновить производство бытовой техники на мощностях в Санкт-Петербурге. Согласно данным «Коммерсанта», в 2025 году на модернизированных заводах должны начать выпуск холодильников и стиральных машин.

В настоящее время ведётся комплексная подготовка к перезапуску: налаживается оборудование, формируется сеть поставщиков сырья, разрабатываются прототипы новой техники. Особую сложность представляет замена программного обеспечения для роботизированных линий — исходные лицензии были отозваны Bosch при уходе с российского рынка, отмечает издание.

Компания разработала долгосрочную финансовую модель до 2035 года, предусматривающую поэтапный рост производственных мощностей. Этот процесс будет идти постепенно из-за необходимости адаптации персонала, освоения новых материалов и восстановления технологических цепочек.

По информации отраслевого источника, новые владельцы намерены не только восстановить докризисные объемы выпуска, но и расширить производство за счёт переоборудования складских помещений. В «БСХ бытовые приборы» и «Газпром бытовые системы» отказались от официальных комментариев по поводу сроков и деталей проекта.