Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 18:30

В России могут запустить производство бытовой техники на заводе Bosch

«Газпром» возобновит производство на мощностях Bosch в Петербурге

Компания Bosch. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Tolstykh

Компания Bosch. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Tolstykh

Предприятие «БСХ бытовые приборы», ранее принадлежавшее дочерней структуре немецкой Bosch, а теперь контролируемое компанией «Газпром бытовые системами», планирует возобновить производство бытовой техники на мощностях в Санкт-Петербурге. Согласно данным «Коммерсанта», в 2025 году на модернизированных заводах должны начать выпуск холодильников и стиральных машин.

В настоящее время ведётся комплексная подготовка к перезапуску: налаживается оборудование, формируется сеть поставщиков сырья, разрабатываются прототипы новой техники. Особую сложность представляет замена программного обеспечения для роботизированных линий — исходные лицензии были отозваны Bosch при уходе с российского рынка, отмечает издание.

Компания разработала долгосрочную финансовую модель до 2035 года, предусматривающую поэтапный рост производственных мощностей. Этот процесс будет идти постепенно из-за необходимости адаптации персонала, освоения новых материалов и восстановления технологических цепочек.

По информации отраслевого источника, новые владельцы намерены не только восстановить докризисные объемы выпуска, но и расширить производство за счёт переоборудования складских помещений. В «БСХ бытовые приборы» и «Газпром бытовые системы» отказались от официальных комментариев по поводу сроков и деталей проекта.

Путин открыл в Ленобласти завод «компании — наследницы» IKEA
Путин открыл в Ленобласти завод «компании — наследницы» IKEA

Напомним, полный пакет акций дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate (Bosch) перешли во владение «Газпрома» в апреле 2024 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • bosch
  • Газпром
  • Новости экономики
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar