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Регион
14 апреля, 17:09

Путин открыл в Ленобласти завод «компании — наследницы» IKEA

Путин дал старт работе трёх лесопромышленных предприятий

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин посредством видеосвязи дал старт работе трёх лесопромышленных предприятий. Одним из них стал новый завод компании «Слотекс» в Ленобласти, известной тем, что она выкупила бывшую фабрику IKEA.

«Поздравляю трудовые коллективы этих предприятий, всех, кто участвовал в реализации этих проектов, с хорошим, значимым событием как для компаний, регионов, так и практически для всей отрасли», — заявил глава государства.

«Слотекс» купил бывший завод IKEA в Нижегородской области в марте 2023 года. Теперь на нём будут создавать декоративный бумажно-слоистый пластик, продукция из которого заменит импортные аналоги.

Путин также открыл завод по производству древесностружечных плит (ДСП) компании «Ультрадекор ДСП» в Калужской области и завод в подмосковном Чехове, на котором будут производить упаковки TetraPak для длительного хранения молока, соков и вина.

На открытии фабрик Путин поинтересовался у работницы мебельной компании из Ленобласти о размере заработной платы. Однако скромная женщина так и не раскрыла главе государства её размер. «Хватает», — ответила работница.

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Полина Никифорова
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