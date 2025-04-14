Путин открыл в Ленобласти завод «компании — наследницы» IKEA

Президент России Владимир Путин посредством видеосвязи дал старт работе трёх лесопромышленных предприятий. Одним из них стал новый завод компании «Слотекс» в Ленобласти, известной тем, что она выкупила бывшую фабрику IKEA.

«Поздравляю трудовые коллективы этих предприятий, всех, кто участвовал в реализации этих проектов, с хорошим, значимым событием как для компаний, регионов, так и практически для всей отрасли», — заявил глава государства.

«Слотекс» купил бывший завод IKEA в Нижегородской области в марте 2023 года. Теперь на нём будут создавать декоративный бумажно-слоистый пластик, продукция из которого заменит импортные аналоги.

Путин также открыл завод по производству древесностружечных плит (ДСП) компании «Ультрадекор ДСП» в Калужской области и завод в подмосковном Чехове, на котором будут производить упаковки TetraPak для длительного хранения молока, соков и вина.