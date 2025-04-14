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Регион
14 апреля, 15:45

Скромная работница мебельной фабрики так и не раскрыла Путину свою зарплату

Президент России Владимир Путин, похоже, застал врасплох работницу мебельной компании из Ленинградской области вопросом о заработной плате. Женщина вышла на связь с главой государства в ходе церемонии открытия новых деревообрабатывающих предприятий в трёх российских регионах. Российский лидер, конечно, отметил хорошие перспективы лесной промышленности России в целом, но его не меньше интересовал вопрос качества жизни и уровня заработной платы на конкретном предприятии.

А уровень заработной платы? Сколько вам платят? — поинтересовался президент у участницы видео-совещания.

Хватает, — пожала плечами собеседница Путина, выждав небольшую паузу.

Это коммерческая тайна? Или вы могли бы с нами поделиться этой информацией? — настойчиво спросил российский лидер.

Средняя статистическая зарплата, — с улыбкой добавила сотрудница фабрики.

Видео © Пресс-служба Кремля

В ходе церемонии Владимир Путин отметил, что га долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины, и мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств. Кроме того, в числе приоритетных задач — укрепление технологической базы деревообработки, включая выпуск оборудования и техники.

«Да ладно! Больше!»: Путина удивила средняя зарплата в Москве
«Да ладно! Больше!»: Путина удивила средняя зарплата в Москве

Ранее президент приводил статистику, что за прошлый год зарплаты россиян выросли на 9% в реальном выражении. Путин добавил, что в целом ситуация стабильная и надёжная, есть некоторые проблемы с инфляцией, разогрев экономики.

Обложка ©

Пресс-служба Кремля

Алексей Берковиц
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