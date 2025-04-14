Скромная работница мебельной фабрики так и не раскрыла Путину свою зарплату

Президент России Владимир Путин, похоже, застал врасплох работницу мебельной компании из Ленинградской области вопросом о заработной плате. Женщина вышла на связь с главой государства в ходе церемонии открытия новых деревообрабатывающих предприятий в трёх российских регионах. Российский лидер, конечно, отметил хорошие перспективы лесной промышленности России в целом, но его не меньше интересовал вопрос качества жизни и уровня заработной платы на конкретном предприятии.

— А уровень заработной платы? Сколько вам платят? — поинтересовался президент у участницы видео-совещания. — Хватает, — пожала плечами собеседница Путина, выждав небольшую паузу. — Это коммерческая тайна? Или вы могли бы с нами поделиться этой информацией? — настойчиво спросил российский лидер. — Средняя статистическая зарплата, — с улыбкой добавила сотрудница фабрики.

Видео © Пресс-служба Кремля

В ходе церемонии Владимир Путин отметил, что га долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины, и мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств. Кроме того, в числе приоритетных задач — укрепление технологической базы деревообработки, включая выпуск оборудования и техники.