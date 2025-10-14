Сектор Газа
14 октября, 12:26

Врач назвал процедуры, входящие в «золотой стандарт» при проверке сердца и сосудов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NMK-Studio

Ведущий российский учёный и кардиолог Юрий Беленков рассказал о «золотом стандарте» обследования сердца и сосудов для выявления скрытых болезней и профилактики серьёзных нарушений. В обязательные процедуры входят УЗИ сердца и сонных артерий, анализ крови на глюкозу и холестерин, анализ мочи и электрокардиограмма (ЭКГ).

Если есть подозрение на гипертонию, пациенту назначается суточное мониторирование давления, когда прибор каждые 30 минут измеряет давление и фиксирует данные, объяснил врач. По необходимости дополнительно проводят нагрузочные тесты для проверки работы сердца под нагрузкой.

«По итогам определяемся: начинаем профилактические или лечебные мероприятия либо говорим человеку: «сейчас всё в порядке, приходи через год», — подчеркнул специалист в беседе с kp.ru.

Серьёзная угроза: Невролог предупредил о связи между сутулостью и болезнями сердца
А ранее россиянам назвали три главные причины «омоложения» болезней сердца. По словам специалиста, медики фиксируют заметный рост числа инфарктов и инсультов среди граждан в возрасте 30–40 лет.

