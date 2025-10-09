Серьёзная угроза: Невролог предупредил о связи между сутулостью и болезнями сердца

Проблемы с позвоночником, в частности, сутулость, являются корнем множества хронических недугов, начиная от бессонницы и заканчивая сердечными патологиями. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач-невролог и мануальный терапевт Александр Евдокимов.

Медик объяснил, что перенапряжённые мышцы создают блоки в определённых зонах тела, которые рефлекторно влияют на работу внутренних органов. Особую опасность представляет смещение шеи, из-за которого головной мозг получает меньше крови, что выливается в целый спектр нарушений.

Доктор констатировал, что у многих сегодня наблюдается характерная поза с головой, вытянутой вперёд, и округлыми плечами, способствующая появлению вдовьего горбика. Это положение, как отметил невролог, ухудшает состояние шейных сосудов, сбивая нормальную циркуляцию крови, что и порождает ряд неприятных симптомов.

«Серьёзную угрозу несёт и деформация грудного отдела, которая способна запустить механизм развития кардиологических проблем. Могут появиться перебои в работе сердца и высокое артериальное давление, которые напрямую связаны с проблемами с грудным отделом позвоночника», — подчеркнул Евдокимов.

Специалист уточнил, что от подобных искривлений страдают и другие крупные органы грудной клетки, а диагностика часто выявляет у пациентов с гипертонией запущенные случаи сутулости.

