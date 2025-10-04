Осенняя тревога и бессонница: Врач рассказала, когда проблемы со сном говорят о серьёзных нарушениях

С приходом осени и сокращением светового дня многие сталкиваются с бессонницей, тревогой и раздражительностью. Однако, как пояснила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина, эти состояния не всегда стоит списывать на сезонную хандру — они могут указывать на нарушения в работе эндокринной системы. Во время общения с Life.ru эксперт перечислила основные признаки, которые помогут отличить гормональные нарушения от обычной сезонной апатии.

Специалист объяснила, что уменьшение количества света закономерно снижает выработку мелатонина — «гормона сна», из-за чего возникают сложности с засыпанием и ухудшается качество ночного отдыха. При этом дисфункция щитовидной железы или надпочечников способна усугубить проблему.

«Дисбаланс гормонов кортизола и адреналина вызывает ночное пробуждение, тревожность, чувство напряжения и усталость. Длительная бессонница негативно влияет на работу иммунной системы, снижает концентрацию и повышает риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний», — подчёркивает эндокринолог.

К ключевым симптомам, указывающим на наличие гормональные нарушений, врач отнесла: хроническую усталость даже после полноценного сна, резкую перемену настроения без очевидной причины, учащённое сердцебиение и повышенную раздражительность, снижение работоспособности и концентрации, проблемы с пищеварением, внезапные изменения веса.

Для нормализации состояния специалист рекомендует практиковать утреннюю светотерапию или использовать яркое освещение дома, соблюдать режим сна и регулярно бывать на свежем воздухе. Важны физическая активность, рацион с достаточным содержанием магния, витаминов группы B и белков, а также дыхательные практики, медитация и расслабляющие ритуалы перед сном. При длительной бессоннице необходимы консультация эндокринолога и проверка гормонального фона.

«Своевременная коррекция сна, светового режима и гормонального баланса помогает восстановить цикл сна и бодрствования, снизить тревожность и поддержать иммунитет. Осенняя бессонница — это не просто сезонное явление, а сигнал организма о необходимости комплексного подхода к здоровью», — заключила собеседница Life.ru.

Ранее Life.ru сообщил, что в сезон простуд ключевую роль в защите организма играют базовые принципы здорового образа жизни и осознанное отношение к рациону. Не стоит забывать про важность своевременной вакцинации, гигиены рук и ограничения контактов при недомогании, необходимо обращаться за назначением лечения к специалистам даже при приёме БАДов.