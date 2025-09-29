Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 12:00

Кардиолог назвал три главные причины «омоложения» болезней сердца

Кардиолог Кондрахин: Хронический стресс и переработки убивают сердце

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peakstock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peakstock

Кардиолог Андрей Кондрахин в интервью «Постньюс» заявил о тревожной тенденции: врачи фиксируют заметный рост числа инфарктов и инсультов среди граждан в возрасте 30–40 лет.

Специалист объясняет «омоложение» сердечно-сосудистых заболеваний изменением образа жизни. По мнению Кондрахина, ключевую роль играют хронический стресс, переработки, недостаток качественного отдыха и нерациональное питание.

«Люди сейчас по-другому живут, иначе воспринимают информацию, перегруз очень сильный. В этом и заключается залог всех нарушений», — цитирует кардиолога издание.

В связи с этим Кондрахин настоятельно рекомендует начинать проходить профилактические медицинские осмотры (чекапы) уже с 30 лет. Это особенно важно для тех, кто регулярно испытывает сильный стресс и работает сверхурочно. Таким людям необходимо тщательно контролировать показатели анализов крови, мочи и результаты электрокардиограммы (ЭКГ).

В качестве общих мер профилактики сердечно-сосудистых заболеваний кардиолог выделил три основных правила: поддержание регулярной физической активности, полный отказ от курения и постоянный контроль уровня холестерина в организме.

Случится самое страшное: 4 причины, почему нельзя резко бросать таблетки от давления
Случится самое страшное: 4 причины, почему нельзя резко бросать таблетки от давления

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. В честь этого специалисты провели исследование и выяснили, что лишь 4,8% респондентов при появлении симптомов сердечных проблем немедленно обратятся к врачу. Значительная часть опрошенных предпочитает ждать, пока недомогание пройдёт само (30%), или обратиться за медицинской помощью только через неделю (18,9%).

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar