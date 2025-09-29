Кардиолог назвал три главные причины «омоложения» болезней сердца

Кардиолог Андрей Кондрахин в интервью «Постньюс» заявил о тревожной тенденции: врачи фиксируют заметный рост числа инфарктов и инсультов среди граждан в возрасте 30–40 лет.

Специалист объясняет «омоложение» сердечно-сосудистых заболеваний изменением образа жизни. По мнению Кондрахина, ключевую роль играют хронический стресс, переработки, недостаток качественного отдыха и нерациональное питание.

«Люди сейчас по-другому живут, иначе воспринимают информацию, перегруз очень сильный. В этом и заключается залог всех нарушений», — цитирует кардиолога издание.

В связи с этим Кондрахин настоятельно рекомендует начинать проходить профилактические медицинские осмотры (чекапы) уже с 30 лет. Это особенно важно для тех, кто регулярно испытывает сильный стресс и работает сверхурочно. Таким людям необходимо тщательно контролировать показатели анализов крови, мочи и результаты электрокардиограммы (ЭКГ).

В качестве общих мер профилактики сердечно-сосудистых заболеваний кардиолог выделил три основных правила: поддержание регулярной физической активности, полный отказ от курения и постоянный контроль уровня холестерина в организме.

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. В честь этого специалисты провели исследование и выяснили, что лишь 4,8% респондентов при появлении симптомов сердечных проблем немедленно обратятся к врачу. Значительная часть опрошенных предпочитает ждать, пока недомогание пройдёт само (30%), или обратиться за медицинской помощью только через неделю (18,9%).