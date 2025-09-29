Само пройдёт: 30% россиян откладывают визит к врачу при появлении симптомов проблем с сердцем

СПАО «Ингосстрах» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ и сетью клиник «Будь здоров» провели исследование среди жителей 37 городов России о профилактике заболеваний сердца. Результаты исследования оказались в распоряжении Life.ru.

Согласно результатам опроса, россияне считают, что инфаркт наиболее вероятен в возрасте 51 года. Самые низкие ожидания по возрасту начала сердечных проблем отмечены в Астрахани (39,3 года), Владивостоке и Махачкале (около 41 года). Жители Набережных Челнов, Воронежа и Новокузнецка, напротив, ожидают инфаркт в более позднем возрасте (около 58-59 лет).

Тревожным является тот факт, что лишь 4,8% респондентов при появлении симптомов сердечных проблем немедленно обратятся к врачу. Значительная часть опрошенных предпочитает ждать, пока недомогание пройдёт само (30%), или обратиться за медицинской помощью только через неделю (18,9%).

Среди тех, кто не проходил обследование сердца в последние годы, большинство (71,5%) считают это ненужным, будучи уверенными в своём здоровье. Другие (46,2%) объясняют отсутствие обследований длинными очередями и неудовлетворительным качеством обслуживания в поликлиниках. Молодёжь чаще всего связывает риск инфаркта с употреблением алкоголя (23%), стрессом (17,2%) и малоподвижным образом жизни (15,5%).

Директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах» Анастасия Скурихина отмечает, что ДМС (добровольное медицинское страхование) может изменить отношение к профилактике, обеспечивая быстрый и лёгкий доступ к консультациям врачей. Она подчеркнула, что телемедицинские консультации, доступные в рамках ДМС, позволяют оперативно оценить ситуацию и принять решение о необходимости визита в поликлинику или вызова скорой помощи.

Сейчас в ДМС доступны телемедицинские консультации, и задать вопрос врачу можно не выходя из дома или с работы. Такая консультация помогает быстро сориентироваться в ситуации. Например, в нашей «Виртуальной клинике» врач в режиме онлайн может обеспечить и назначение обследования, и помочь с записью на приём, и, побеседовав с пациентом, помочь ему решиться на визит в поликлинику или настоять на вызове бригады скорой медицинской помощи. Заболевания сердца требуют быстрого принятия решений, иногда у пациентов просто нет времени на раздумья, и ДМС позволяет получить своевременную медицинскую помощь в нужном объёме. Анастасия Скурихина Директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах»

Татьяна Куприй, главный специалист сети клиник «Будь Здоров» по кардиологии, подчеркнула высокую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на достижения современной медицины. Она выделила ключевые симптомы, требующие немедленного обращения к врачу: давящая боль в груди, отдающая в челюсть, левую руку и плечо, учащённое сердцебиение, одышка и повышение артериального давления. Эксперт также отметила, что отсутствие лечения гипертонии может привести к серьёзным последствиям, включая инфаркт, инсульт и почечную недостаточность.

«К сожалению, мало кто знает, что нелеченая гипертоническая болезнь всегда приводит к нарушению работы органов-мишеней: мозг, сердце, почки, сосуды. Пропустив визит к врачу сегодня, завтра может случиться трагедия — инфаркт миокарда, инсульт, тяжёлая почечная недостаточность и даже разрыв аневризмы аорты», — заключила Куприй.

Ранее Life.ru писал о пяти главных признаках, сигнализирующих о возможных проблемах с сердцем после 45 лет. Большинство людей игнорируют эти симптомы годами, списывая их на стресс, возраст или усталость на работе. Однако именно своевременное обращение к врачу может стать разницей между здоровой старостью и борьбой за жизнь.