«Экстремальная методика»: Россиян предупредили об опасности лечебного голодания

Лечебное голодание может принести пользу только при отсутствии противопоказаний и правильном подходе, предупредила врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. Её коллега Дарья Русакова добавила, что голод не является физиологичным состоянием для организма, поскольку при отсутствии пищи начинается интоксикация, а для защиты мозга от продуктов распада требуются специальные растворы.

«Поэтому к лечебному голоданию нужно приступать исключительно под контролем специалистов, если вы уже решились на такую экстремальную методику», — подчеркнула кандидат медицинских наук.

Хотя после голодания наблюдается снижение веса, это может замедлить обмен веществ и привести к распаду мышечной массы из-за отсутствия белка, которую впоследствии сложно восстановить, отметила Русакова в беседе с «Вечерней Москвой». В свою очередь Писарева рекомендовала за два-три дня до начала голодания исключить тяжёлую пищу, алкоголь и перейти на лёгкие растительные продукты, сократив размер порций. Также необходимо употреблять не менее 1,5–2 литров воды в день, избегая физических перегрузок — их можно заменить йогой и прогулками.