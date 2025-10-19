Сектор Газа
Регион
19 октября, 07:07

«Экстремальная методика»: Россиян предупредили об опасности лечебного голодания

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Лечебное голодание может принести пользу только при отсутствии противопоказаний и правильном подходе, предупредила врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. Её коллега Дарья Русакова добавила, что голод не является физиологичным состоянием для организма, поскольку при отсутствии пищи начинается интоксикация, а для защиты мозга от продуктов распада требуются специальные растворы.

«Поэтому к лечебному голоданию нужно приступать исключительно под контролем специалистов, если вы уже решились на такую экстремальную методику», — подчеркнула кандидат медицинских наук.

Хотя после голодания наблюдается снижение веса, это может замедлить обмен веществ и привести к распаду мышечной массы из-за отсутствия белка, которую впоследствии сложно восстановить, отметила Русакова в беседе с «Вечерней Москвой». В свою очередь Писарева рекомендовала за два-три дня до начала голодания исключить тяжёлую пищу, алкоголь и перейти на лёгкие растительные продукты, сократив размер порций. Также необходимо употреблять не менее 1,5–2 литров воды в день, избегая физических перегрузок — их можно заменить йогой и прогулками.

Диетолог подчеркнула, что при появлении слабости или других симптомов следует обратиться к врачу. Выход из голодания должен быть постепенным: начинать с лёгкой пищи, избегая жирных продуктов и переедания в первые дни. Среди противопоказаний эксперт выделила беременность, период грудного вскармливания, сахарный диабет, обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, язву, гастрит и болезни почек.

Ранее россиянам подсказали 5 дешёвых продуктов, которые укрепляют сердце и сосуды. Кроме того, врач перечислила Life.ru 5 продуктов, чаще всего провоцирующих аллергию. А ещё были названы популярные продукты, убивающие печень.

