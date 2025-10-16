«Кирпичик в фундаменте»: Диетолог развеял миф о пользе лимонов и чеснока для иммунитета

Не существует отдельного продукта, способного стать «волшебной таблеткой» для укрепления защитных сил организма. О заблуждениях, связанных с популярными суперфудами, в интервью для «Радио 1» рассказал диетолог и нутрициолог Роман Пристанский.

«Если говорить прямо по порядку: цитрусовые — это источник витамина С, но их польза сильно преувеличена. Потому что достоверного исследования нет. Если у нас не отваливаются зубы и нет цинги, значит, всё хорошо», — сказал он.

Специалист пояснил, что, хотя цитрусовые и являются хорошим антиоксидантом, они представляют собой лишь один из кирпичиков в фундаменте иммунитета, но никак не главное решение. По его мнению, аналогичная ситуация и с чесноком, чья способность повышать иммунитет также сильно преувеличена.

Нутрициолог добавил, что чеснок может помочь справиться с бактериями в полости рта, но для этого его нужно есть в чистом виде, а на состояние организма в целом это не окажет значительного влияния.

Ранее Пристанский развеял миф о вреде замороженных ягод. Как отмечает эксперт, при заморозке основная масса питательных элементов сохраняется, благодаря чему организм будет получать необходимые ему витамины.