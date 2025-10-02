Одиноким россиянам предложили простой и бесплатный способ справиться с депрессией
Самоприкосновение является научно обоснованной методикой снижения уровня кортизола в организме, рассказала врач-психосоматолог Екатерина Тур. По её словам, техника телесно-ориентированной терапии прошла клинические испытания и не относится к эзотерическим практикам. Особенно она актуальна для одиноких людей.
Для достижения эффекта собеседница «Радио 1» рекомендовала положить тёплую ладонь на область сердца или живота, закрыть глаза и сконцентрироваться на передаче тепла от руки к телу в течение минуты. Осознанная фокусировка внимания на тактильных ощущениях должна помочь нервной системе достичь состояния расслабления.
«В целом, объятия — это простой и бесплатный способ позаботиться о своём психическом и физическом здоровье. Внедрите этот ритуал в свою жизнь, и вы заметите, как уровень стресса снизится, а ресурс справляться с трудностями — возрастёт», — отметила эксперт.
