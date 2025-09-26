Заработать денег и депрессию: Родителей предупредили об опасности детского анпакинга

Детский анпакинг — распаковка игрушек или конфет на камеру — стал мировым трендом, привлекающим внимание людей разных возрастов. По словам психолога Надежды Резеновой, популярность такого контента объясняется ностальгией по детской непосредственности: взрослые подсознательно стремятся вернуть ощущение искренней радости, которое сами уже утратили.

Однако превращение хобби в инструмент заработка родителями может нанести вред психике ребёнка. Нарушение семейной иерархии, когда дети начинают финансово обеспечивать семью, приводит к искажению ролевых функций. Эксперт подчеркнула, что раннее вовлечение в коммерческую деятельность лишает малыша ключевых этапов формирования личности. Во взрослой жизни это может проявиться в виде тревожных или депрессивных расстройств, а также специфических фобий.

«Помимо этих последствий, ребёнок, который в детстве начинает зарабатывать деньги для благополучия мамы, не учится зарабатывать их для себя», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».