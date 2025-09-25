Берём эмоции под контроль: Life.ru узнал у психолога, как не упасть в обморок при виде крови

Кровь для многих людей – главный триггер паники. У одних темнеет в глазах, других бросает в дрожь, третьи и вовсе теряют сознание. Аналитический психолог, травматерапевт и эксперт проекта о донорстве «+Я» Ольга Уграк рассказала Life.ru, откуда берётся этот страх и как его приручить.

По словам специалиста, корни реакции на кровь уходят в глубину инстинкта самосохранения: организм воспринимает её появление как угрозу.

Кровь скрыта внутри нашего тела, и её появление наружу – это всегда сигнал тревоги для мозга о нарушении целостности организма. В этот момент происходит мощный выброс адреналина, который и вызывает чувство тревоги, учащённое сердцебиение и желание бежать. Ольга Уграк Аналитический психолог, травматерапевт и эксперт проекта о донорстве «+Я»

Однако к этому базовому страху добавляется культурный пласт. Психолог подчеркнула, что естественные процессы, связанные с кровью, долгое время в обществе табуировались и считались постыдными.

«Мы живём в обществе, где естественные процессы, связанные с кровью, например, менструация, долгое время табуировались, воспринимались как нечто постыдное. Это глубоко укоренилось в коллективном сознании и усиливает инстинктивную реакцию», – объяснила эксперт.

Ситуация усугубляется, когда тревога перерастает в панику: по статистике, каждый второй человек испытывает отвращение при виде крови, а у 3-5% её забор может вызвать настоящую паническую атаку. У детей тревога может появляться задолго до визита в клинику, у взрослых же нередки обмороки прямо у врача. Уграк уточнила, что организм реагирует не столько на саму процедуру, сколько на пугающий образ, который формируется в сознании.

По словам специалиста, бояться – нормально, но с этим можно работать. Первый шаг – мягко знакомиться с темой, например, смотреть познавательные материалы о кровообращении в спокойной обстановке. Перед процедурами важно правильно дышать – вдох на четыре счёта, задержка на два, выдох на шесть. Ещё один приём – опереться на тактильные ощущения: сжать кулаки, почувствовать пол под ногами, подержать в руках предмет. Важно также не фиксироваться на самой процедуре.

«Сфокусируйтесь на лице медсестры или на картине на стене. И не забывайте, что лучше всего чувствительность к той или иной теме помогает снизить постепенное и дозированное знакомство. Систематический и мягкий подход позволяет перевести реакцию из области иррационального ужаса в область осознанного контроля», – заключила психолог.

