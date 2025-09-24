Интервидение
24 сентября, 10:11

«Вся жизнь впереди»: Психолог объяснила, почему россияне вступают в брак на старости лет

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Пожилые люди заключают браки как по рациональным, так и по эмоциональным причинам, уверена психолог Наумова. По её словам, для одних поздний союз кажется более надёжным, чем в молодости, другие могут руководствоваться финансовыми вопросами, стремясь передать имущество конкретным наследникам.

Эксперт отметила, что даже в преклонном возрасте сильные чувства могут побудить пару узаконить отношения. Часто для бабушек и дедушек остаются важны традиционные атрибуты: праздник, платье и особое настроение. В каждом конкретном случае причина для такого шага остаётся уникальной.

«Иногда бывает в этом возрасте так, что люди уже по привычке считают, что у них ещё вся жизнь впереди», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

Напомним, в Москве в 2025 году зарегистрировали самый возрастной брак: жениху было 96 лет, а невесте — 91. Об этом рассказала начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. По её словам, браки после 60 лет встречаются нечасто: в этом году их было около 1,2 тысячи. В среднем на долю пожилых приходится лишь 2% невест и 3,5% женихов.

BannerImage
Борис Эльфанд
