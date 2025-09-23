«Лучше поздно, чем никогда»: Стал известен возраст самой пожилой невесты в Москве в 2025 году

В Москве в 2025 году зарегистрировали самый возрастной брак: жениху было 96 лет, а невесте — 91. Об этом РИА «Новости» рассказала начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

По её словам, браки после 60 лет встречаются нечасто: в этом году их было около 1,2 тысячи. В среднем на долю пожилых приходится лишь 2% невест и 3,5% женихов. Но именно в этой категории фиксируются самые трогательные истории — как пример нынешнего союза долгожителей.

В последние годы в России и мире растёт число «поздних браков». Психологи объясняют это изменением отношения к возрасту: люди дольше сохраняют активность, а общество всё чаще говорит о том, что любви все возрасты покорны. По данным ЗАГС, многие пары, вступающие в союз после 60 лет, уже имеют взрослых детей и внуков, но решаются на новый брак ради поддержки и близости. В Европе и США такие браки давно перестали быть редкостью, и тренд постепенно набирает силу и в России.