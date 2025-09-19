Владимир Путин
Кома в брачную ночь: 26-летняя невеста умерла через день после свадьбы

The Mirror: В Боснии невеста умерла спустя день после свадьбы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

В Сараеве (Босния и Герцеговина) расследуют гибель 26-летней Адны Рованин-Омербегович, блогера и владелицы салона красоты. Девушка скончалась спустя день после собственной свадьбы, сообщает The Mirror.

Праздник прошёл 14 сентября. В первую брачную ночь молодой супруге резко стало плохо, её экстренно доставили в больницу. Врачи констатировали кому, однако состояние стремительно ухудшалось. Уже 15 сентября Адна умерла.

По предварительной версии, причиной смерти могло стать сотрясение мозга, но окончательные выводы сделают после судмедэкспертизы.

Друзья и подписчики в соцсетях скорбят о девушке, отмечая её жизнерадостность и трудолюбие.

Ранее странный инцидент произошёл в штате Карнатака, где свадебная церемония обернулась трагедией. 26-летний Правин Курне, банковский служащий, внезапно скончался, надевая мангалсутру на свою двоюродную сестру, с которой вступал в брак.

