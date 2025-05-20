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Регион
20 мая, 13:51

Житель Индии хотел жениться на двоюродной сестре, но умер прямо на свадьбе

Navbharat Live: В Индии жених умер прямо на свадьбе с двоюродной сестрой

Фото © Freepik / Freepic.diller

Фото © Freepik / Freepic.diller

На свадьбе в индийском штате Карнатака 26-летний работник банка Правин Курне умер прямо во время церемонии бракосочетания со своей двоюродной сестрой. Как сообщает Navbharat Live, молодой человек потерял сознание, когда надевал на невесту мангалсутру — традиционное ожерелье, символизирующее вступление в брак.

Несмотря на случившееся, пара успела встать на сцену для получения благословения и совместных фотографий. Но вскоре стало ясно — Курне не дышит. Позже врачи подтвердили смерть мужчины. Причина пока не раскрывается.

Инцидент вызвал шок среди гостей церемонии. По словам очевидцев, всё произошло за секунды — радость сменилась паникой. Местные СМИ называют случившееся одним из самых трагичных свадебных случаев за последние годы.

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Ранее в Индии уже произошёл похожий трагический инцидент: 23-летняя танцовщица Джейн Паринита скончалась прямо на сцене во время свадебного выступления. Девушка никогда не жаловалась на здоровье и с детства занималась танцами. В момент шоу она внезапно потеряла сознание и упала. Спасти её не удалось. Родственники считают, что семью преследует злой рок — её брат умер от сердечного приступа в 12 лет.

Милена Скрипальщикова
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