Житель Индии хотел жениться на двоюродной сестре, но умер прямо на свадьбе

На свадьбе в индийском штате Карнатака 26-летний работник банка Правин Курне умер прямо во время церемонии бракосочетания со своей двоюродной сестрой. Как сообщает Navbharat Live, молодой человек потерял сознание, когда надевал на невесту мангалсутру — традиционное ожерелье, символизирующее вступление в брак.

Несмотря на случившееся, пара успела встать на сцену для получения благословения и совместных фотографий. Но вскоре стало ясно — Курне не дышит. Позже врачи подтвердили смерть мужчины. Причина пока не раскрывается.

Инцидент вызвал шок среди гостей церемонии. По словам очевидцев, всё произошло за секунды — радость сменилась паникой. Местные СМИ называют случившееся одним из самых трагичных свадебных случаев за последние годы.