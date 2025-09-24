В ГД призвали спасать молодёжь от антидепрессантов с помощью физкультуры

Бороться с массовым употреблением антидепрессантов среди молодёжи необходимо через развитие физической культуры и улучшение качества питания. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Николай Харитонов в комментарии для «Постньюс».

Парламентарий связал тревожную тенденцию с физической слабостью подрастающего поколения и низким качеством продуктов. Он призвал активнее задействовать существующую инфраструктуру — спортивные кафедры и кружки в учебных заведениях. По данным Национального антинаркотического союза, в стране формируется поколение, зависимое от приёма психотропных препаратов без рецептов.

«Хорошее физическое состояние. Где его искать? Ну по крайней мере, я говорю от лица студента, ну надо найти себя в повседневной жизни. Сегодня в любом техникуме, в университете, есть возможность проявить себя в художественном деятельности, исторических всевозможных кружках. Я уже не говорю о физкультурно-спортивной работе, есть великолепные спортивные кафедры», — заявил Харитонов.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост нелегального оборота антидепрессантов через серые схемы продаж. Эксперт связывает эту тенденцию с высоким уровнем тревожности среди населения. Блокировка отдельных каналов распространения в мессенджерах не оказывает существенного влияния на рынок, поскольку новые источники появляются практически сразу.