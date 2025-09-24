В России формируется новое поколение зависимых от антидепрессантов

В России всё больше граждан покупают антидепрессанты нелегально, посредством серой торговли. Об этом «Постньюс» рассказала зампред правления Национального антинаркотического союза Алина Рудакова.

По её словам, высокий уровень тревожности среди населения стимулирует подпольную торговлю. Блокировка одного сообщества в мессенджерах не останавливает рынок: новые каналы появляются практически мгновенно. А в подпольных аптеках установлены свои негласные правила продажи.

Рудакова подчеркнула, что среди покупателей формируется новая категория зависимых: люди сами назначают себе лекарства и превышают дозировки. Большинство из них отказывается принимать проблему, убеждая себя, будто неконтролируемый приём препаратов поможет организму.

Ранее издание «Постньюс» провело контрольную закупку, в ходе которой выяснилось, что в одной из самых популярных аптек Москвы можно приобрести сильнодействующие антидепрессанты без предъявления рецепта врача и даже паспорта. При оформлении онлайн-заказа, курьер не потребовал документов, а вместо чека клиент получил распечатку на листе А4 без указания юридического лица аптеки.