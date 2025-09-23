Интервидение
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 сентября, 09:52

В популярной московской аптеке выявили продажу антидепрессантов без рецепта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

В одной из самых популярных аптек Москвы можно приобрести сильнодействующие антидепрессанты без предъявления рецепта врача и даже паспорта. Этот факт вскрылся в ходе контрольной закупки, проведённой «Постньюс».

Заказ на антидепрессанты был оформлен онлайн. Затем выяснилось, что при доставке курьер не потребовал никаких документов, а вместо привычного кассового чека клиент получил распечатку на листе А4 без указания юридического лица аптеки. Внизу документа значилась формулировка: «Все лекарства приобретены согласно рецепту врача. Рецепты курьеру переданы. Претензий не имею».

Мария Любицкая
