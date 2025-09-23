В популярной московской аптеке выявили продажу антидепрессантов без рецепта
Постньюс выявил в московской аптеке продажу антидепрессантов без рецепта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages
В одной из самых популярных аптек Москвы можно приобрести сильнодействующие антидепрессанты без предъявления рецепта врача и даже паспорта. Этот факт вскрылся в ходе контрольной закупки, проведённой «Постньюс».
Заказ на антидепрессанты был оформлен онлайн. Затем выяснилось, что при доставке курьер не потребовал никаких документов, а вместо привычного кассового чека клиент получил распечатку на листе А4 без указания юридического лица аптеки. Внизу документа значилась формулировка: «Все лекарства приобретены согласно рецепту врача. Рецепты курьеру переданы. Претензий не имею».
С наступлением осени многие жители городов чувствуют необъяснимый упадок сил. В некоторых случаях на человека нападает кратковременная хандра из-за смены времён года, однако её легко перепутать с тревожными звоночками зарождающейся депрессии. В чём их основное отличие — в материале Life.ru.