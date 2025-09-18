«Кортизоловая вспышка»: Страсть к экстриму оказалась симптомом депрессии у мужчин
Врач Романенко: Увлечение экстримом может указывать на депрессию у мужчины
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Страдающих от депрессии обычно представляют, как апатичных, грустных, медлительных и лишённых сил. Однако для представителей сильного пола такое состояние довольно чуждо, поэтому приводит к подавлению чувств и необходимости проявлять раздражительность и агрессивность. Злость в этом случае является способом сгладить переживания от грусти и бессилия, рассказала врач-психотерапевт Юлия Романенко.
По её словам, у мужчин депрессия часто возникает вследствие внутреннего кризиса: всё, что ранее приносило радость, вдруг становится бессмысленным, и всё вокруг кажется скучным и однообразным. В таких случаях экстремальный спорт может стать надеждой вернуть яркие ощущения, и часто он действительно способствует улучшению настроения на некоторое время.
«На самом деле, экстремальный спорт как способ борьбы с депрессией — не самая лучшая идея. Таким образом можно получить не истинные эмоции, а кортизоловую вспышку: вы чувствуете себя более «живым» благодаря временному стрессу», — отметила эксперт.
Тем не менее, по её мнению, настоящую глубину чувств можно развить только через внутреннее укрепление и способность воспринимать жизнь без внешних стимулов, ведь именно этим навык ослабевает при депрессии. Однако агрессия может выступать не только маской депрессии, но и способом справиться с ней. Поэтому очень важно не подавлять раздражительность и злость, а научиться с ними справляться, подчеркнула собеседница «Газеты.ru».
Ранее священник объяснил, как Церковь помогает справиться с депрессией. Кстати, депрессия признана симптомом смертельно опасного недуга. По словам врача, у половины больных онкологией есть психические расстройства.