Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 12:25

«Кортизоловая вспышка»: Страсть к экстриму оказалась симптомом депрессии у мужчин

Врач Романенко: Увлечение экстримом может указывать на депрессию у мужчины

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Страдающих от депрессии обычно представляют, как апатичных, грустных, медлительных и лишённых сил. Однако для представителей сильного пола такое состояние довольно чуждо, поэтому приводит к подавлению чувств и необходимости проявлять раздражительность и агрессивность. Злость в этом случае является способом сгладить переживания от грусти и бессилия, рассказала врач-психотерапевт Юлия Романенко.

По её словам, у мужчин депрессия часто возникает вследствие внутреннего кризиса: всё, что ранее приносило радость, вдруг становится бессмысленным, и всё вокруг кажется скучным и однообразным. В таких случаях экстремальный спорт может стать надеждой вернуть яркие ощущения, и часто он действительно способствует улучшению настроения на некоторое время.

Уходит вся радость: Врач объяснила, как отличить депрессию от осенней хандры
Уходит вся радость: Врач объяснила, как отличить депрессию от осенней хандры

«На самом деле, экстремальный спорт как способ борьбы с депрессией — не самая лучшая идея. Таким образом можно получить не истинные эмоции, а кортизоловую вспышку: вы чувствуете себя более «живым» благодаря временному стрессу», — отметила эксперт.

Тем не менее, по её мнению, настоящую глубину чувств можно развить только через внутреннее укрепление и способность воспринимать жизнь без внешних стимулов, ведь именно этим навык ослабевает при депрессии. Однако агрессия может выступать не только маской депрессии, но и способом справиться с ней. Поэтому очень важно не подавлять раздражительность и злость, а научиться с ними справляться, подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

Кортизол vs тестостерон: Названа ошибка на тренировках, которой качки себя «кастрируют»
Кортизол vs тестостерон: Названа ошибка на тренировках, которой качки себя «кастрируют»

Ранее священник объяснил, как Церковь помогает справиться с депрессией. Кстати, депрессия признана симптомом смертельно опасного недуга. По словам врача, у половины больных онкологией есть психические расстройства.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar