«Кортизоловая вспышка»: Страсть к экстриму оказалась симптомом депрессии у мужчин

Страдающих от депрессии обычно представляют, как апатичных, грустных, медлительных и лишённых сил. Однако для представителей сильного пола такое состояние довольно чуждо, поэтому приводит к подавлению чувств и необходимости проявлять раздражительность и агрессивность. Злость в этом случае является способом сгладить переживания от грусти и бессилия, рассказала врач-психотерапевт Юлия Романенко.

По её словам, у мужчин депрессия часто возникает вследствие внутреннего кризиса: всё, что ранее приносило радость, вдруг становится бессмысленным, и всё вокруг кажется скучным и однообразным. В таких случаях экстремальный спорт может стать надеждой вернуть яркие ощущения, и часто он действительно способствует улучшению настроения на некоторое время.

«На самом деле, экстремальный спорт как способ борьбы с депрессией — не самая лучшая идея. Таким образом можно получить не истинные эмоции, а кортизоловую вспышку: вы чувствуете себя более «живым» благодаря временному стрессу», — отметила эксперт.