«Божия благодать»: Священник объяснил, как Церковь помогает справиться с депрессией

Основным условием, при котором помощь человеку в трудной жизненной ситуации и при депрессии будет эффективной, является признание негативного состояния. Важно наличие желания лечиться и работать с врачами. Необходима также поддержка близких, особенно когда речь идет о депрессивных состояниях. Не менее важным аспектом является благодать Таинства, которую может получить верующий человек. Об этом заявил священник Филипп Ильяшенко.

«Благодать общения с Богом начинается с нашей молитвы к нему. Это наше словесное обращение к нему, которое может быть по молитвенникам, богослужебным текстам, может быть выражено своими собственными словами», — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

Человек может получать Божью благодать и помощь через таинство покаяния, преодолевая духовные и греховные недостатки, а в Таинстве Святого Причащения происходит соединение с Богом. Для участия в церковных таинствах необходимо быть крещёным. Церковь открыта для всех, и даже если человек никогда не причащался или не исповедовался, он может прийти в храм и помолиться, если у него есть вера, отметил священник.