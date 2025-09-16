Не путать с грехом: Россиянам рассказали, как вылечить депрессию и не согрешить

Православное вероучение отличается глубоким вниманием к душевным переживаниям человека, однако важно разграничивать медицинский диагноз «депрессия» и духовное понятие «уныние». Как отметил в комментарии для Life.ru депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов, уныние в христианской аскетике рассматривается как одна из восьми греховных страстей, что не умаляет значения страданий людей с клинической депрессией, но позволяет рассматривать проблему с разных точек зрения.

Православие предлагает многовековой опыт борьбы с унынием, который в современном мире может быть актуален как никогда. Этот опыт основан не на самобичевании, а на вере, надежде и любви. Уныние — это прежде всего потеря ощущения Божьей любви, охлаждение веры. Церковь предлагает не просто набор моральных правил, а лекарство для души: участие в Таинствах, молитву, доверительный разговор с духовником, а также деятельную любовь к ближним, когда человек, забывая о себе, помогает нуждающимся. Это действенный способ выйти из плена собственных тягостных мыслей. Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов

Чиновник особо подчеркнул необходимость синергии между Церковью и медицинской наукой. Он считает, что духовная поддержка не отменяет необходимости профессионального лечения при серьёзных формах депрессии. В то же время, медицинская помощь может быть более эффективной, если она сочетается с духовной поддержкой, которая помогает человеку найти смысл жизни и даёт силы для борьбы с болезнью.

Парламентарий призвал к укреплению общественной солидарности и созданию атмосферы, в которой люди, страдающие от уныния или депрессии, чувствовали бы поддержку и понимание. Он выразил уверенность в том, что каждый должен иметь возможность получить необходимую помощь, как в медицинских учреждениях, так и через обращение к духовным ценностям, которые веками хранит православная культура.

«Наша общая задача — создать в обществе такую атмосферу, где человек, столкнувшийся с душевной болью, будь то уныние или депрессия, не оставался бы в одиночестве. Он должен чувствовать, что его готовы выслушать, поддержать и помочь ему найти путь к исцелению — как через медицинские учреждения, так и через обращение к вечным ценностям, которые веками хранит православная культура», — заключил Иванов.