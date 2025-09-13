Беда не приходит одна: Депрессия признана симптомом смертельно опасного недуга
Врач Мерзлякова: У половины больных онкологией есть психические расстройства
Более половины пациентов с раком страдают хотя бы от одного ментального расстройства, заявила заведующая отделением медицинской реабилитации МНИОИ имени Герцена Анна Мерзлякова. По её словам, среди недугов встречаются расстройства адаптации с пониженным настроением и смешанными эмоциональными проявлениями, а также униполярная большая депрессия — психическое расстройство, характеризующееся длительным подавленным настроением и утратой интереса к жизни.
При этом как минимум четверть больных онкологией, проходящих лучевую терапию, испытывают депрессию, а почти половина из них страдают от тревожных состояний и тяжёлой формы дыхательной недостаточности (дистресс-синдрома). Заместитель директора по научной и образовательной деятельности НМИЦ онкологии имени Блохина Александр Петровский добавил, что что с каждым годом в России растёт осведомленность о эффективных методах борьбы с раком, в результате чего страх заболеть снижается.
Однако до сих пор остаётся значительная часть людей, которые избегают обращения к врачам по различным причинам, в том числе из-за страха. Собеседник газеты «Известия» уточнил, что ежегодно в России около 15 тысяч человек, что составляет примерно 5% от общей структуры смертности от онкологических заболеваний, умирают, не зная о наличии опухоли, так как болезнь выявляется только посмертно.
