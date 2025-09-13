Беда не приходит одна: Депрессия признана симптомом смертельно опасного недуга

Более половины пациентов с раком страдают хотя бы от одного ментального расстройства, заявила заведующая отделением медицинской реабилитации МНИОИ имени Герцена Анна Мерзлякова. По её словам, среди недугов встречаются расстройства адаптации с пониженным настроением и смешанными эмоциональными проявлениями, а также униполярная большая депрессия — психическое расстройство, характеризующееся длительным подавленным настроением и утратой интереса к жизни.

При этом как минимум четверть больных онкологией, проходящих лучевую терапию, испытывают депрессию, а почти половина из них страдают от тревожных состояний и тяжёлой формы дыхательной недостаточности (дистресс-синдрома). Заместитель директора по научной и образовательной деятельности НМИЦ онкологии имени Блохина Александр Петровский добавил, что что с каждым годом в России растёт осведомленность о эффективных методах борьбы с раком, в результате чего страх заболеть снижается.