Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 14:33

Беда не приходит одна: Депрессия признана симптомом смертельно опасного недуга

Врач Мерзлякова: У половины больных онкологией есть психические расстройства

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Более половины пациентов с раком страдают хотя бы от одного ментального расстройства, заявила заведующая отделением медицинской реабилитации МНИОИ имени Герцена Анна Мерзлякова. По её словам, среди недугов встречаются расстройства адаптации с пониженным настроением и смешанными эмоциональными проявлениями, а также униполярная большая депрессия — психическое расстройство, характеризующееся длительным подавленным настроением и утратой интереса к жизни.

Академик назвал «убийц раковых опухолей», которые есть почти в каждом огороде
Академик назвал «убийц раковых опухолей», которые есть почти в каждом огороде

При этом как минимум четверть больных онкологией, проходящих лучевую терапию, испытывают депрессию, а почти половина из них страдают от тревожных состояний и тяжёлой формы дыхательной недостаточности (дистресс-синдрома). Заместитель директора по научной и образовательной деятельности НМИЦ онкологии имени Блохина Александр Петровский добавил, что что с каждым годом в России растёт осведомленность о эффективных методах борьбы с раком, в результате чего страх заболеть снижается.

Однако до сих пор остаётся значительная часть людей, которые избегают обращения к врачам по различным причинам, в том числе из-за страха. Собеседник газеты «Известия» уточнил, что ежегодно в России около 15 тысяч человек, что составляет примерно 5% от общей структуры смертности от онкологических заболеваний, умирают, не зная о наличии опухоли, так как болезнь выявляется только посмертно.

«Мутации ДНК»: Россиян предупредили о распространённой ошибке при сдаче анализов на рак
«Мутации ДНК»: Россиян предупредили о распространённой ошибке при сдаче анализов на рак

Ранее нутрициолог составила список продуктов – убийц рака. Так, к примеру, гранатовый сок полезен для профилактики онкологии. Кроме того, врач рассказала, чем питаться для защиты от страшного недуга.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar