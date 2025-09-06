Академик назвал «убийц раковых опухолей», которые есть почти в каждом огороде
Академик Берлинский: Клетчатка важна для снижения риска развития онкологии
Клетки организма постоянно делятся, а чтобы новое поколение клеток было здоровым и идентичным исходным, им необходим полноценный белок в качестве строительного материала, предупредил академик Российской академии естественных наук Игорь Берлинский. По его словам, при недостатке белка клетка всё равно делится, но с ошибками, которые при повторных делениях накапливаются. В результате иммунная система распознаёт такие клетки как «поломанные» и уничтожает их.
Однако при продолжающемся дефиците страдает и сама иммунная система, которая тоже состоит из белка. Тогда она перестаёт эффективно контролировать организм, что увеличивает риски онкологических заболеваний. Поэтому очень важно поддержание достаточного количества животного белка с полным аминокислотным профилем. Эксперт также обратил внимание на необходимость жиров, поскольку клеточные мембраны и защитные оболочки печени и почек состоят из них. По его словам, около 60% жиров должно приходиться на животные, а 40% — на растительные. Они укрепляют клетки, органы фильтрации и повышают общую устойчивость организма.
Третий элемент защиты — это клетчатка. Человек должен получать ежедневно 30–40 граммов пищевых волокон для поддержания нормальной работы кишечника и перистальтики. Однако это не огурцы и помидоры, которые содержат в основном воду, а капуста, морковь, редька, тыква, кабачки, баклажаны и отруби. Ключевую роль играют также омега-3 жирные кислоты и крестоцветные овощи (брокколи, цветная и брюссельская капуста), которые помогают иммунной системе лучше справляться с повреждёнными клетками и усиливают защитные механизмы организма.
«Правильный баланс белков, жиров, клетчатки и полезных масел в сочетании с отслеживанием состояния организма даёт нам шанс не просто жить дольше, но и оставаться здоровыми, минимизируя риски онкологии», — заключил собеседник РИА «ФедералПресс».
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в 2050 году число раковых больных в мире может достичь 35 млн человек. По его словам, в прошлом году в России выявили 715 тысяч новых случаев рака. Число россиян, находящихся под наблюдением онкологов, достигло более 4,4 миллиона человек.