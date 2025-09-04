Вплоть до онкологии: Врач предупредила об опасности татуировок для подростков

Любая татуировка чревата возникновением острых иммунных реакций, ведь при её нанесении в организм попадает инородное вещество. Об этом рассказала дерматолог Татьяна Егорова, комментируя внесённый в Госдуму законопроект по запрету тату для несовершеннолетних.

«Напряжённость иммунитета повышается, и это плохо. Были исследования, которые доказывали, что возможны даже онкологические заболевания из-за красителей. Как осложнение, но редко, бывают келоидные рубцы», — заявила медик в комментарии для 360.ru.

Эксперт подчеркнула, что психологическая незрелость подростков часто ведёт к импульсивным решениям, о которых впоследствии приходится жалеть. Удаление татуировок она назвала крайне проблематичным — процесс требует дорогостоящего оборудования, болезнен и может оставлять шрамы или белые следы. Особенно рискованно использование устаревших неодимовых лазеров, которые часто приводят к ожогам и требуют длительного восстановления.

Специалист категорически не рекомендует родителям разрешать татуировки детям до 18 лет, отмечая, что такое решение должно приниматься осознанно во взрослом возрасте.