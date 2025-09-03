В России хотят запретить делать татуировки подросткам

В России готовят законопроект о запрете делать татуировок несовершеннолетним. Об этом сообщил первый зампред комитета по охране здоровья, онкохирург Бадма Башанкаев.

Врач обратил внимание на то, что в состав красок для татуировок могут входить канцерогенные вещества, что приводит к повышению риска развития рака кожи у людей с нательными рисунками. Согласно его данным, данный риск при наличии тату увеличивается в 1,6 раза, а при наличии больших рисунков — почти в 2,5 раза. Кроме того, вероятность развития лимфомы возрастает втрое. Медик также подчеркнул, что существует опасность возникновения инфекций, поскольку при нанесении татуировки инструмент и краска напрямую контактируют с кровью.

По мнению зампреда, социальные факторы также играют роль. Молодые люди, предпочитающие татуировки на видных местах, таких как лицо или руки, впоследствии могут пожалеть о своём выборе при поступлении в высшее учебное заведение или при трудоустройстве. По мнению Башанкаева, разрешение на татуировки должно быть с 18, а не с 16 лет.