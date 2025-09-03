Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 09:34

В России хотят запретить делать татуировки подросткам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Med Photo Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Med Photo Studio

В России готовят законопроект о запрете делать татуировок несовершеннолетним. Об этом сообщил первый зампред комитета по охране здоровья, онкохирург Бадма Башанкаев.

Врач обратил внимание на то, что в состав красок для татуировок могут входить канцерогенные вещества, что приводит к повышению риска развития рака кожи у людей с нательными рисунками. Согласно его данным, данный риск при наличии тату увеличивается в 1,6 раза, а при наличии больших рисунков — почти в 2,5 раза. Кроме того, вероятность развития лимфомы возрастает втрое. Медик также подчеркнул, что существует опасность возникновения инфекций, поскольку при нанесении татуировки инструмент и краска напрямую контактируют с кровью.

По мнению зампреда, социальные факторы также играют роль. Молодые люди, предпочитающие татуировки на видных местах, таких как лицо или руки, впоследствии могут пожалеть о своём выборе при поступлении в высшее учебное заведение или при трудоустройстве. По мнению Башанкаева, разрешение на татуировки должно быть с 18, а не с 16 лет.

Молодость без ошибок: В Госдуме призвали избавиться от «тюремных» татуировок
Молодость без ошибок: В Госдуме призвали избавиться от «тюремных» татуировок

Ранее криминалист раскрыл, людей с какими татуировками лучше обходить стороной. Например, «КОТ» — по-уголовному это «коренной обитатель тюрьмы». Или слово «ЗЛО» означает «за всё легавым отомщу». А слон с ножом под ним может означать «смерть легавому от ножа». Каждая такая фотография или изображение несёт свой особый «блатной» смысл.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar