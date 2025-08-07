Молодость без ошибок: В Госдуме призвали избавиться от «тюремных» татуировок

В 2025 году отношение к татуировкам на рынке труда стало гораздо лояльнее, особенно в крупных городах и в компаниях с современной корпоративной культурой. В большинстве отраслей, особенно в IT, маркетинге, креативной индустрии, сфере услуг и стартапах, наличие татуировок уже давно не является поводом для отказа в приёме на работу. Более того, индивидуальность и самовыражение часто ценятся как элементы корпоративного разнообразия. Однако сохраняются сферы, где консервативный внешний вид по-прежнему важен.

HR-специалист Зилина Султанова предупреждает, что строгий дресс-код действует в банковском секторе и финансах (особенно клиентские позиции) и на государственной службе, а также затрагивает дипломатию, военные структуры, медицину, в частности хирургов и специалистов, контактирующих с пациентами, образование (особенно в детских учреждениях) и авиацию, в частности пилотов и стюардесс.

«Важно понимать, что речь идёт, как правило, о заметных татуировках на открытых частях тела — лице, шее, руках. Наличие татуировок, скрытых под одеждой, редко вызывает вопросы у работодателя», — уточняет эксперт.

Многое зависит от конкретной компании, её политики и целевой аудитории. Всё чаще при найме оцениваются профессиональные качества кандидата, а не его внешний вид. Поэтому в большинстве случаев татуировка — это уже не «приговор» для карьеры, а личное дело человека, уверена Султанова.

Депутат Государственной Думы Олег Матвейчев считает, что татуировки — это отвратительная мода, уродующая людей. По его словам, по тату будущие работодатели смотрят на уровень человека, оценивают его.

Никогда человек такой не будет топ-менеджером или на госслужбе на серьёзном посту. Люди не только портят тело, но и своё будущее. Конечно, если вы раскаялись и всё осознали — идите сводить татуировки. Олег Матвейчев Депутат Госдумы

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая добавила, что всё чаще молодёжь набивает себе татуировки совершенно бездумно, а тематика бывает достаточно странная. По её словам, иногда складывается впечатление, что молодые люди отсидели 15 лет.

«Понятно, что это субкультура, молодёжные течения, мода. Но мы же видим, как часто уже взрослые люди, оглядываясь назад и смотря на свои фотографии, думают: «Зачем я это делал». Кто-то их сводить начинает», — делится чиновница.

Парламентарий отметила, что оборудование для тату не должно открыто продаваться в супермаркетах. Кроме того, молодым людям стоит рассмотреть вариант временной татуировки, чтобы быть в тренде и после не переживать за тот поступок, который совершил в молодости.