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2 августа, 13:32

«За мной следят»: Вебкамщица призналась, что ей страшно жить в РФ из-за паранойи и тату

Вебкам-модель из России борется с паранойей из-за тату и страха перед законом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Российская вебкамщица поделилась анонимным признанием, описав нарастающее чувство тревоги и опасения быть вычисленной из-за татуировки на видном месте. Письмо опубликовало общество под названием «Подслушано у Вебкам-моделей».

Девушка рассказала, что после того, как её остановили в Москве для досмотра сумки и внесли какие-то сведения в журнал, уровень её беспокойства значительно возрос. Она отметила, что старалась скрыть татуировку, но, возможно, именно это вызвало подозрения у сотрудников, поскольку выглядела настороженной.

«Я работаю без лица, но есть тату на видном месте. Боюсь ходить с ней на улице, или что где-то засветила её на фотках, жалею что сделала. Паранойя касается того, что меня найдут, следят за мной», написала она.

Кроме того, она призналась, что теперь боится снимать наличные с банковской карты и пополнять счёт через банкоматы. Девушка всерьёз подумывает о том, чтобы замаскировать или удалить татуировку, а также избавиться от старых видео с её участием.

В завершение поста она задаёт открытый вопрос — какие могут быть самые серьёзные последствия для вебкам-модели и как максимально обезопасить себя в такой ситуации. Публикация вызвала бурную реакцию среди «коллег по цеху»: большинство поддержали её и посоветовали обратиться к специалисту по психическому здоровью.

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Ранее в Санкт-Петербурге две вебкамщицы решили порадовать своих зрителей трансляцией под открытым небом. Они разделись до нижнего белья и начали демонстрировать людям по ту сторону экрана свои прелести. Однако заработать удалось меньше, чем хотелось бы.

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Владимир Озеров
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