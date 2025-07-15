Полуголые вебкам-модели вышли «на работу» в парк и попали на видео

Две вебкам-модели устроили трансляцию под открытым небом в парке на Нарвской в Петербурге. О необычном рабочем подходе девушек рассказал Mash на Мойке.

Вебкам-модели устроили горячие трансляции в петербургском парке. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Оказывается, даже смена обстановки не особо помогает в заработке. Онлайн-модели рассказали, что на летнем фоне заработали всего по 2 тысячи рублей.