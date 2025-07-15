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15 июля, 18:28

Полуголые вебкам-модели вышли «на работу» в парк и попали на видео

Две вебкам-модели устроили трансляцию в парке на Нарвской в Петербурге

Две вебкам-модели устроили трансляцию под открытым небом в парке на Нарвской в Петербурге. О необычном рабочем подходе девушек рассказал Mash на Мойке.

Вебкам-модели устроили горячие трансляции в петербургском парке. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Оказывается, даже смена обстановки не особо помогает в заработке. Онлайн-модели рассказали, что на летнем фоне заработали всего по 2 тысячи рублей.

Юрист назвал вебкам индустрию одной из самых проблемных в России
Юрист назвал вебкам индустрию одной из самых проблемных в России

Ранее в Госдуме предложили ввести отдельную статью УК РФ за вебкам-деятельность. Депутат Артём Метелев выступил с инициативой ужесточить регулирование «взрослых» стримов, которые в настоящее время не подпадают под статьи о порнографии или проституции. Он предложил объединить соответствующие нормы в новую статью УК — «Сексуальные услуги», предусматривающую наказание до 15 лет лишения свободы.

Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Александра Мышляева
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