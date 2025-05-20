Юрист назвал вебкам индустрию одной из самых проблемных в России

В ближайшее время Верховный суд России вынесет решение по делу о ноу-хау, связанном с организацией вебкам-студии. Юрист Сергей Шаймарданов из Renta.One в разговоре с «Постньюс» рассказал, что этот спор может стать поворотным: суду предстоит определить, как доказывать наличие производственного секрета и какие меры по его защите считаются достаточными.

По словам эксперта, юридически вебкам ничем не отличается от других сфер бизнеса, однако из-за чувствительности к публичности многие студии работают неофициально. Это создаёт массу проблем — от споров по контрактам до налоговых рисков.

«А для компаний, работающих на границе легальности — например, вебкам-студий, — это шанс сделать шаг в сторону открытого ведения дел», — сказал юрист.