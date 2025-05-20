Юрист назвал вебкам индустрию одной из самых проблемных в России
Юрист Шаймарданов: Сфера вебкам остаётся одной из самых проблемных в РФ
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В ближайшее время Верховный суд России вынесет решение по делу о ноу-хау, связанном с организацией вебкам-студии. Юрист Сергей Шаймарданов из Renta.One в разговоре с «Постньюс» рассказал, что этот спор может стать поворотным: суду предстоит определить, как доказывать наличие производственного секрета и какие меры по его защите считаются достаточными.
По словам эксперта, юридически вебкам ничем не отличается от других сфер бизнеса, однако из-за чувствительности к публичности многие студии работают неофициально. Это создаёт массу проблем — от споров по контрактам до налоговых рисков.
«А для компаний, работающих на границе легальности — например, вебкам-студий, — это шанс сделать шаг в сторону открытого ведения дел», — сказал юрист.
Если Верховный суд даст чёткие ориентиры по защите ноу-хау, это может подтолкнуть компании из «серых» зон — вроде вебкама — к легализации. Пока же такие бизнесы предпочитают оставаться в тени, опасаясь огласки.
Ранее в Госдуме предложили ввести отдельную статью УК РФ за вебкам-деятельность. Сейчас «стримы для взрослых» не попадают под статьи о порнографии или проституции. Депутат Артём Метелев предложил объединить нормы в новую статью «Сексуальные услуги» с наказанием до 15 лет. Поводом стал резонансный случай: в Москве выявили вебкам-студию с участием несовершеннолетних, работавшую прямо в здании библиотеки. Несмотря на факты, привлечь организаторов пока невозможно — закон не охватывает такие схемы.