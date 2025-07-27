Срезали от макушки до глаз: Мать раскрыла, как с OnlyFans-модели Ковальчук сняли скальп
The Sun: Мать украинской модели Ковальчук рассказала, как с неё сняли скальп
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21-летняя украинская модель OnlyFans Мария Ковальчук, которую нашли в Дубае с ужасными травмами, подверглась жестоким пыткам, включая скальпирование. Об этом The Sun рассказала её мать Анна Ковальчук.
Всё случилось после того, как Мария посетила закрытую вечеринку в Дубае. Девушка пропала на неделю и была найдена без сознания на дороге с серьёзными травмами. По словам матери, с неё сняли скальп ножом от макушки до глаз. На медицинских снимках также есть большой шрам на голове Марии, оставшийся после операции по пришиванию скальпа.
«Такое впечатление, что это было сделано ножом прямо по лицу. Разрез шёл от центра головы до самого глаза, а волосы были срезаны», – заявила Анна Ковальчук.
Напомним, что Мария Ковальчук была найдена с множественными переломами на дороге в Дубае. Согласно версии полиции, девушка проникла на строительную площадку, упала с высоты и получила травмы. Однако сама модель уже успела дать интервью и рассказать всё, что помнит. На данный момент эскортница перенесла восемь операций. Сейчас Мария проходит реабилитацию в Норвегии, передвигается на костылях и опасается за свою безопасность, скрываясь от мучителей.