Срезали от макушки до глаз: Мать раскрыла, как с OnlyFans-модели Ковальчук сняли скальп

Всё случилось после того, как Мария посетила закрытую вечеринку в Дубае. Девушка пропала на неделю и была найдена без сознания на дороге с серьёзными травмами. По словам матери, с неё сняли скальп ножом от макушки до глаз. На медицинских снимках также есть большой шрам на голове Марии, оставшийся после операции по пришиванию скальпа.