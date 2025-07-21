Искалеченная в Дубае «онлифанщица» дала первое интервью и раскрыла имена обидчиков

Украинская модель и блогерша с OnlyFans Мария Ковальчук, найденная в Дубае с множественными переломами, впервые рассказала о случившемся в интервью Ксении Собчак. Сейчас девушка проживает вместе с мамой в Норвегии, где продолжает восстановление. По её словам, состояние улучшается, но пока передвигается она только на костылях. Ролик опубликован на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Мария рассказала, что прилетела в Дубай, чтобы провести время с подругами, сделать фотосессию у фотографа и отпраздновать день рождения одной из них. В одном из караоке-заведений она познакомилась с парнем по имени Артём. На следующий день из-за пропущенного рейса в Таиланд они встретились вновь — молодой человек предложил воспользоваться бизнес-джетом отца и отправиться туда вместе, а пока — остановиться у них в номере.

Однако атмосфера компании быстро изменилась: мужчины начали выпивать и становились агрессивными. В какой-то момент им и вовсе захотелось повысить градус тусовки, поэтому дело дошло до наркотиков. Спустя некоторое время они били бутылки о пол и говорили, что Мария «принадлежит им». В итоге девушку закрыли в комнате и отобрали у неё паспорт.

Ей удалось вырваться из отеля и забежать в соседнее недостроенное здание, после чего в памяти случился блэкаут. Мария предполагает, что получила удар по голове. Позже ей помогли случайные прохожие. Что происходило с ней после потери сознания, остаётся неизвестным — девушка предполагает, что её избили до потери пульса или скинули с высоты. При этом сексуального насилия не было.

Артём — сын донецкого бизнесмена Олега Папазова, который сейчас живёт в Дубае. Вместе с ним были 20-летний россиянин Алексей Крашенников (ушёл рано и не участвовал в издевательствах), 29-летний белорус Александр Лоптицкий, а также российская блогерша Александра Мерцалова и украинка Милена Долганова.