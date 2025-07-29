Коренной обитатель тюрьмы: Названы татуировки, выдающие связь с преступным миром

Некоторые татуировки могут многое рассказать о прошлом человека и даже указывать на его принадлежность к криминальной среде. О том, какие рисунки на теле работодателям стоит воспринимать как тревожный сигнал, Life.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.

Есть и однозначно криминальные татуировки: например, оружие или животные с определённым смыслом. Например, «КОТ» — по-уголовному это «коренной обитатель тюрьмы». Или слово «ЗЛО» означает «за всё легавым отомщу». А слон с ножом под ним может означать «смерть легавому от ножа». Каждая такая фотография или изображение несёт свой особый блатной смысл. Михаил Игнатов Криминалист

По словам Игнатова, к наиболее распространённым тюремным татуировкам относятся восьмиконечные воровские звёзды на плечах, кольца на пальцах, розы с колючей проволокой и соборы из куполов на спине. Также часто встречаются изображения оружия, профили женщин, игральные карты и даже на первый взгляд безобидные надписи. Отличительной чертой подобных татуировок является техника исполнения: многие из них были сделаны в местах лишения свободы обычными иглами и тушью. Поэтому такие рисунки часто имеют синеватый оттенок, расплывчатые линии и грубую форму.

Криминалист предупреждает: некоторые татуировки могут быть «сигнальными» при трудоустройстве, особенно если они содержат скрытые или двойственные значения или если они синие, расплывчатые. Например, рисунок животного с определённой символикой может говорить о прошлом, связанном с преступным сообществом.