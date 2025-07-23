Учёные создали татуировку, которая обнаруживает наркотик в напитках
Express: Учёные создали тату для выявления подмешанных в напиток веществ
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Защита от наркотиков в напитках может стать проще благодаря новой разработке южнокорейских ученых — временной татуировке, которая позволяет выявить гамма-гидроксибутират в напитках. Как сообщает издание Express, именно этот сильный депрессант часто используется для совершения преступлений в питейных заведениях.
Процесс проверки прост и понятен: достаточно прикоснуться пальцем к напитку и нанести каплю на стикер. Если напиток содержит GHB, изначально жёлтая татуировка окрасится в красный цвет. Этот оттенок будет держаться до месяца, обеспечивая доказательную базу.
Создатели подчёркивают, что оно из преимуществ временной татуировки — низкая стоимость производства. Специалисты выражают уверенность, что их изобретение скоро станет доступным инструментом для обеспечения безопасности и здоровья людей в местах массового отдыха.
Ранее сообщалось, что учёные ИТМО совершили прорыв, создав единственный в своём роде атомно-силовой микроскоп. Этот передовой прибор, работающий с нанометровой точностью, позволяет выявлять изменения в молекулярной структуре клеточных оболочек и устанавливать их химический состав, что важно для отслеживания реакции клеток на различные вещества.