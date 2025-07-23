Учёные создали татуировку, которая обнаруживает наркотик в напитках

Защита от наркотиков в напитках может стать проще благодаря новой разработке южнокорейских ученых — временной татуировке, которая позволяет выявить гамма-гидроксибутират в напитках. Как сообщает издание Express, именно этот сильный депрессант часто используется для совершения преступлений в питейных заведениях.

Процесс проверки прост и понятен: достаточно прикоснуться пальцем к напитку и нанести каплю на стикер. Если напиток содержит GHB, изначально жёлтая татуировка окрасится в красный цвет. Этот оттенок будет держаться до месяца, обеспечивая доказательную базу.

Создатели подчёркивают, что оно из преимуществ временной татуировки — низкая стоимость производства. Специалисты выражают уверенность, что их изобретение скоро станет доступным инструментом для обеспечения безопасности и здоровья людей в местах массового отдыха.