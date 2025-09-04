«Проживёте два года»: Женщина назвала симптом, после которого у неё нашли рак 4-й стадии

Жительница Бирмингема (Англия) заметила у себя один утренний симптом и узнала, что болеет раком четвёртой стадии. Об этом сообщает Daily Mail.

Мейв Фаннинг, мать троих детей, начала испытывать боли в животе, которые повторились на следующий день. Предположив проблемы с пищеварением и не придав этому особого значения, она отправилась в отпуск, отложив визит к врачу. Позже к боли присоединился кашель, который она сочла проявлением простуды. Однако её насторожила внезапно возникшая одышка, не связанная с физической нагрузкой.

«Обследование показало, что в лёгких женщины скопилось значительное количество жидкости. Был ещё ряд признаков, по которым врачи заподозрили онкологию», — говорится в публикации.

Врачи сообщили, что паллиативная химиотерапия может продлить ей жизнь максимум на два года. Для матери троих детей — Уны (9 лет), Кормака (5 лет) и Кирана (2 года) — этот приговор стал катастрофой.

«Врач сказал, что у меня, вероятно, рак крови и предложил госпитализацию», — делится горькими воспоминаниями Фаннинг.

Последующие анализы выявили ещё более суровую реальность: тимому четвёртой стадии — редкую опухоль вилочковой железы, давшую метастазы в лёгкие. Курс химиотерапии, к которому приступила Мейв, привёл к резкой потере веса и тяжёлым побочным эффектам.

Для продолжения борьбы за жизнь семья Фаннинг организовала сбор средств в социальных сетях, ведь стоимость необходимого лечения составляет порядка 11 тысяч фунтов стерлингов в месяц (более 1 миллиона рублей). Сейчас женщина проходит очередной цикл терапии в попытке сдержать прогрессирование болезни.