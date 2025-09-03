Ослепшая после двух видов рака женщина перенесла трансплантацию сразу трёх органов
Infobae: Потерявшей зрение из-за рака американке пересадили сразу три органа
Обложка © Freepik / jcomp
Американка Джессика Лопес в детстве перенесла два вида рака, а уже во взрослом возрасте ей сделали пересадку сразу трёх органов. О тяжёлом пути женщины написало издание Infobae.
В детстве у Лопес обнаружили лейкемию и ретинобластому — рак глаз, который привёл к потере зрения. Несмотря на ремиссию, у Джессики началась сердечная недостаточность, вызванная агрессивным лечением онкологии.
Через некоторое время у американки диагностировали почечную и печеночную недостаточность. Болезни были столь серьёзными, что ей потребовалась трансплантацию трёх органов. Проблема заключалась в том, что донором сердца, печени и почек должен был стать один человек, из-за чего время ожидания операции значительно возросло.
Однако донор нашёлся. Лопес перенесла несколько успешных операций, теперь она готовится к поступлению в университет и свадьбе с возлюбленным.
