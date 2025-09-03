Ослепшая после двух видов рака женщина перенесла трансплантацию сразу трёх органов

Американка Джессика Лопес в детстве перенесла два вида рака, а уже во взрослом возрасте ей сделали пересадку сразу трёх органов. О тяжёлом пути женщины написало издание Infobae.

В детстве у Лопес обнаружили лейкемию и ретинобластому — рак глаз, который привёл к потере зрения. Несмотря на ремиссию, у Джессики началась сердечная недостаточность, вызванная агрессивным лечением онкологии.

Через некоторое время у американки диагностировали почечную и печеночную недостаточность. Болезни были столь серьёзными, что ей потребовалась трансплантацию трёх органов. Проблема заключалась в том, что донором сердца, печени и почек должен был стать один человек, из-за чего время ожидания операции значительно возросло.

Однако донор нашёлся. Лопес перенесла несколько успешных операций, теперь она готовится к поступлению в университет и свадьбе с возлюбленным.