Врачи изменили тембр голоса москвичу, который не мог найти работу из-за фальцета

Московские врачи смогли «починить» мужчине голос, изменив его с фальцета на «взрослый» бас. Пациент жаловался, что он звучит, как подросток, из-за чего чувствует себя неуверенно, а его карьерные возможности ограничены. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

Врачи диагностировали у пациента пуберфонию, или «мутационный фальцет» — состояние, при котором голос не претерпевает естественных изменений в период полового созревания. По словам специалистов, причина заключается в психологической неготовности организма к смене тембра, из-за чего «ломка голоса» так и не произошла. Без вмешательства эта аномалия может сопровождать человека всю жизнь.

Решением стала тиреопластика III типа — операция на щитовидном хряще, к которому крепятся голосовые связки. В ходе процедуры изменяется форма хряща, что расслабляет связки и позволяет им вибрировать на более низкой частоте. В результате частота голоса пациента снизилась почти в полтора раза — с 141,4 Гц до 88,2 Гц. Для понимания, у актёра Вин Дизеля примерно 75 Гц.

«В ходе операции на щитовидном хряще, к которому «прикреплены» голосовые складки, изменяется его конфигурация, голосовые складки расслабляются, это позволяет им впоследствии вибрировать на более низкой частоте, а пациенту говорить низким голосом», — объяснила хирург Лилия Будейкина.