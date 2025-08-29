Московские врачи перекроили череп маленькому пациенту с деформацией в форме «киля корабля»

Специалисты московской больницы имени З.А. Башляевой успешно провели сложнейшую операцию по коррекции врождённой деформации черепа у полуторагодовалого пациента. Об уникальном случае сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

Поводом для обращения матери с ребёнком стало прогрессирующее изменение формы головы и лица, отличавшееся от нормы. Мальчику поставили диагноз краниосиностоз-тригоноцефалия — редкая патология, вызванная преждевременным закрытием метопического черепного шва. Как пояснили врачи, это нарушение ограничивает нормальный рост лобных костей, формируя характерную деформацию по типу «киля корабля».

Рентген мальчика. Фото © Telegram / «Московская медицина»

«Это довольно редкая врождённая патология, связанная с ранним закрытием зоны роста митопического шва черепа. Преждевременное закрытие метопического шва ограничивает нормальный рост лобных костей, приводя к деформации черепа в форме «киля корабля», — пояснили в больнице.

Хирургическое вмешательство с полным ремоделированием лицевых костей заняло шесть часов. Медики выполнили пластику костных дефектов и зафиксировали кости черепа титановыми пластинами на винтах. После операции пациент провёл сутки в реанимации под постоянным наблюдением, после чего малыша перевели в профильное отделение.

Уже через неделю после операции мальчик начал самостоятельно ходить. Врачи отмечают, что благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды внешний вид ребёнка полностью нормализовался, а его развитие соответствует возрастным нормам.