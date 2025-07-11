Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 10:21

Московские врачи спали мужчину с плавающей по вене пулей

Врачи Института Склифосовского спасли мужчину из Курской области с пулей в вене

Из Курской области в Москву доставили раненного с пулей в вене. Обложка © Telegram / Московская медицина

Из Курской области в Москву доставили раненного с пулей в вене. Обложка © Telegram / Московская медицина

Из Курской области в Москву вертолётом эвакуировали мужчину с редким ранением: пуля калибра 5,45 мм, пройдя по венам от ключицы до области почки, остановилась в считанных миллиметрах от органа. Об этом сообщили в телеграм-канале Московская медицина.

Из Курской области в Москву доставили раненного с пулей в вене. Фото © Telegram / Московская медицина

Из Курской области в Москву доставили раненного с пулей в вене. Фото © Telegram / Московская медицина

«На КТ было обнаружено, что пуля мигрировала по верхней и нижней полым венам от места ранения и остановилась в правой почечной вене. Такой путь инородного тела — редчайший случай», — говорится в сообщении.

Хирурги института Склифосовского оперативно направили пациента в ангиографическую гибридную операцию, в ходе которой смогли извлечь пулю и восстановили кровоток. По словам медиков, мужчину удалось спасти, почка при этом не пострадала. Сейчас раненый находится в создании, его состояние оценивают как стабильное.

Жизнь продолжается: Жонглёр из Москвы вернулся на манеж после тяжёлого ранения в зоне СВО
Жизнь продолжается: Жонглёр из Москвы вернулся на манеж после тяжёлого ранения в зоне СВО

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге врачи спасли жизнь полицейскому, которого тяжело ранил ножом в голове преступник при задержании. Нож вошёл глубоко в череп. Медики скорой помощи не стали извлекать клинок на месте, предотвратив тем самым смертельное кровотечение.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • НИИ Склифосовского
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar