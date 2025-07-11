Московские врачи спали мужчину с плавающей по вене пулей

Из Курской области в Москву вертолётом эвакуировали мужчину с редким ранением: пуля калибра 5,45 мм, пройдя по венам от ключицы до области почки, остановилась в считанных миллиметрах от органа. Об этом сообщили в телеграм-канале Московская медицина.

Из Курской области в Москву доставили раненного с пулей в вене. Фото © Telegram / Московская медицина

«На КТ было обнаружено, что пуля мигрировала по верхней и нижней полым венам от места ранения и остановилась в правой почечной вене. Такой путь инородного тела — редчайший случай», — говорится в сообщении.

Хирурги института Склифосовского оперативно направили пациента в ангиографическую гибридную операцию, в ходе которой смогли извлечь пулю и восстановили кровоток. По словам медиков, мужчину удалось спасти, почка при этом не пострадала. Сейчас раненый находится в создании, его состояние оценивают как стабильное.