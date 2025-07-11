Московские врачи спали мужчину с плавающей по вене пулей
Врачи Института Склифосовского спасли мужчину из Курской области с пулей в вене
Из Курской области в Москву доставили раненного с пулей в вене. Обложка © Telegram / Московская медицина
Из Курской области в Москву вертолётом эвакуировали мужчину с редким ранением: пуля калибра 5,45 мм, пройдя по венам от ключицы до области почки, остановилась в считанных миллиметрах от органа. Об этом сообщили в телеграм-канале Московская медицина.
Из Курской области в Москву доставили раненного с пулей в вене. Фото © Telegram / Московская медицина
«На КТ было обнаружено, что пуля мигрировала по верхней и нижней полым венам от места ранения и остановилась в правой почечной вене. Такой путь инородного тела — редчайший случай», — говорится в сообщении.
Хирурги института Склифосовского оперативно направили пациента в ангиографическую гибридную операцию, в ходе которой смогли извлечь пулю и восстановили кровоток. По словам медиков, мужчину удалось спасти, почка при этом не пострадала. Сейчас раненый находится в создании, его состояние оценивают как стабильное.
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