В Петербурге хирурги спасли полицейского с ножом в черепе

Петербургские врачи спасли жизнь полицейскому, тяжело раненному ножом в голову при задержании преступника. Уникальную операцию и последующую реабилитацию провели специалисты НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге хирурги спасли раненого полицейского. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Сержант полиции Егор Божко получил тяжелейшее ранение во время задержания забаррикадировавшегося преступника. Нож вошёл глубоко в череп. Медики скорой помощи не стали извлекать клинок на месте, предотвратив тем самым смертельное кровотечение.

«Мы стояли вдвоем, негодяй просто сидел, я начал надевать наручники и просто упал, а у меня, оказывается, нож в голове», — рассказал Божко.

За сложнейшую операцию взялись нейрохирурги института. Заведующий 14-м хирургическим отделением Никита Серебренников обсудил тактику с коллегой Тахиром Тамаевым, так как случай был нестандартным — на его практике Божко стал первым пациентом с ранением головы именно от ножа. Сначала хирурги выполнили трепанационное окно, чтобы избежать отёка мозга. Повторную операцию для закрытия отверстия провели раньше планового срока в полгода, использовав индивидуально изготовленную титановую пластину.

Затем начался этап реабилитации, который продолжается до сих пор. Заведующая отделением реабилитации Александра Полякова подчеркнула, что операция была сделана блестяще.

После тяжёлого ранения Божко не мог двигаться и частично потерял память. Стойко выдерживая все испытания, он заново учился ходить, держать равновесие и тренировал координацию. Сейчас полицейский постепенно возвращается к обычной жизни.