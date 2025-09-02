Мессенджер MAX
Нарколог объяснил, почему «чёрные капельники» — ловушка для пациентов

Нарколог Шуров заявил, что только врач с лицензией должен ставить капельницы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gumpanat

Только квалифицированный медицинский персонал с соответствующим образованием или лицензией имеет право ставить капельницы, иначе пациенты рискуют своим здоровьем или даже жизнью, предупреждает нарколог Василий Шуров. Врач подчеркнул опасность обращения к «чёрным капельникам».

«Когда речь идёт о том, чтобы ставить капельницы, это, скорее всего, состояние интоксикации после приёма психоактивных веществ или алкоголя. Восстановительные капельницы подразумевают перетренированность, какие-то проблемы со здоровьем. Есть понятие сочетаемости лекарств, есть понятие аллергии. Это, по большому счёту, даже не фельдшерская манипуляция — врачебная», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

В идеале, для проведения инфузионной терапии следует вызвать бригаду скорой помощи или врача с лицензией, несущего ответственность за свои действия. Перед началом лечения необходима оценка состояния пациента и его тяжести. Многие состояния требуют лечения исключительно в стационарных условиях, отметил Шуров.

Врач напомнил, что в России было несколько случаев, когда ненадлежащее проведение инфузионной терапии приводило к летальному исходу. Специалист призвал вспомнить трагический случай со студенткой московского медицинского вуза в 2023 году. Она вводила препарат «Лаеннек» себе и своему спонсору, который в итоге попал в реанимацию, а девушка скончалась.

«Лаеннек» — гидролизат белка, поэтому всё очень серьёзно. Главный вопрос — те, кто любит этих капельников, всё анонимно, без документов, безо всего. Даже никто не будет отвечать за их смерть», — подытожил Шуров.

Муж-стоматолог убил мать шестерых детей цианидом, подсыпав яд в капельницу

А ранее Life.ru писал, что в сентябре 2024 года в Красноярске задержали девять человек, нелегально оказывавших услуги по «лечению» от наркомании и алкоголизма. Для этого они через капельницы вводили пациентам растворы, содержащие сильнодействующие и психотропные вещества. Было возбуждено уголовное дело. В апреле 2025-го были задержаны ещё семь человек, которые погубили пациентов капельницами.

