Работающая с "Лаеннеком" косметолог рассказала, что могло убить студентку Сеченовки

Врач-косметолог, дерматовенеролог Людмила Егжина в беседе с Лайфом назвала возможную причину смертельного отравления иммуностимулирующим препаратом "Лаеннек" студентки Сеченовского медуниверситета в Москве. По её словам, всё дело в большом количество подделок.

Егжина рассказала, что "Лаеннек" уже давно и широко используется во многих западных и восточных странах, однако в России получил регистрационное удостоверение чуть более десяти лет назад. Сама эксперт применяет его в практике около восьми лет, причём не только для стимуляции иммунной системы. Препарат содержит широкий спектр активных компонентов и используется также в гастроэнтерологии, косметологии и неврологии.

"Я его широко использую для коррекции и в каких-то косметологических процедурах, добавляя его в коктейли, либо колю его в чистом виде. Проходила обучение, общаюсь на консилиумах, участвую в разных конференциях, вебинарах, в практических и теоретических семинарах, и в использовании данного препарата ничего плохого для себя я не отметила", — подчеркнула врач.

Она добавила, что опасно принимать и колоть "Лаеннек" без назначения доктора, даже если вы сами учитесь на медика. Ведь даже многие врачи зачастую сомневаются и собирают полный анамнез для того, чтобы назначить то или иное лечение.

"Ещё один немаловажный фактор — это то, что на территории России огромное количество этих подделанных препаратов. И я лично использую в работе препарат, который приобретаю у официального дистрибьютора! Я боюсь покупать его у неофициалов, поскольку очень много подделок", — отметила специалист.